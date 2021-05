Eiserne Hochzeit : Gefunkt hat es auf Streife

„Auch heute noch kann ich zum Start in den Tag nicht an meiner Frau vorbeigehen, ohne ihr einen Guten-Morgen-Kuss zu geben“, sagt Ewald Haas, schaut dabei seine Ehefrau Ruth an und muss lächeln. Seit mittlerweile 65 Jahren sind die beiden ein glückliches Ehepaar und begehen gemeinsam in ihrem Gernröder Haus die Eiserne Hochzeit. Sieben Kinder, 19 Enkel und 12 Urenkel sind bis heute aus dieser Verbindung hervorgegangen.

Kennengelernt haben sich beide quasi auf Streife, erzählt der heute 84-Jährige und muss dabei selbst lachen. „18, 19 Jahre alt muss ich damals gewesen sein“, stationiert bei der kasernierten Volkspolizei in Quarmbeck. „Wenn man jung ist, muss man sich dabei natürlich auch die Gegend anschauen“, erinnert sich Ewald Haas an so machen abendlichen Ausflug zu dieser Zeit nach Gernrode.

Die erste Begegnung im Otto-Bad

Beliebtes Ziel sei dabei immer wieder das damalige Otto-Bad gewesen - so auch am Abend des ersten Aufeinandertreffens der beiden. Mit seinen Kollegen war er in der ehemaligen Badeanstalt mit Tanzfläche und Gaststättenbetrieb, als er plötzlich seine heute 83-jährige Ruth erblickte.

„So Kollegen, meine Streife ist an dieser Stelle vorbei. Dort drüben sitzt meine Zukünftige“, war er sich vor dem ersten Kontakt schon sicher. Und tatsächlich: Beide lernten sich kennen und lieben, am 22. Dezember 1951 kam es in der Gernröder Stiftskirche zur Hochzeit.

Diese erfolgte auf kuriose Art und Weise, sagt Ewald Haas. Problem sei gewesen, dass seine Ruth evangelisch gewesen sei, während er streng katholisch erzogen wurde. „Der damalige Pastor gab unserer Trauung zwar letztendlich grünes Licht“, jedoch unter der Voraussetzung, dass Ewald Haas seine Konfession wechseln müsse. „Ist mir alles egal“, habe er damals geantwortet. „Ich liebe diese Frau und will sie unbedingt heiraten, dann mache ich das eben.“ Gesagt, getan: Beide wurden getraut – in einer evangelischen Zeremonie.

Im Vorfeld habe er wild auf seine Geschwister eingeredet. „Erzählt das bloß nie der Oma“, trichterte er ihnen immer wieder ein. Hintergrund: Großgezogen wurde Ewald Haas bei den Großeltern mütterlicherseits. Und der Plan ging auf. Alle hielten dicht, nie habe seine Oma davon erfahren. 1964 schließlich erwarben und bezogen sie ihr heutiges Haus in Gernrode.

Unterschiedliche Lebensgeschichten

Dass sich Ruth und Ewald Haas überhaupt für ein gemeinsames Leben gefunden haben, ist bei einem Blick auf die Lebensgeschichte der beiden alles andere als selbstverständlich. Ruth erblickte 1933 als gebürtige Gernröderin das Licht der Welt, während Ehemann Ewald 1932 bei Saaz im heutigen Tschechien geboren wurde. Dort wuchs er auf, ehe die Familie 1946 ihre Heimat verließ und sich im thüringischen Mühlhausen ansiedelte.

Nach seiner Tischlerlehre ging er zunächst zur kasernierten Volkspolizei nach Quarmbeck, ehe er wieder als Tischler bei „Schiebetüren Gernrode“ und „Saalemühle Alsleben“ tätig war. Bis vor einigen Jahren noch hat er in der hauseigenen Werkstatt Tischlerarbeiten durchgeführt.

Ehefrau Ruth ist gelernte Köchin und hatte verschiedene Anstellungen als Haushälterin. Zuletzt war sie im Ferien- und Schulungsheim der Magdeburger Verkehrsbetriebe, Haus Sonnenschein, tätig.

Höhen und Tiefen immer gemeinsam gemeistert

Und was ist das Geheimnis einer so langen Ehe? „Wir hatten ein hartes und schweres Leben. In 65 Jahren haben wir viele Höhen und Tiefen durchgemacht – aber stets gemeinsam“, sagt Ewald Haas. Sein Lebensmotto: „Immer optimistisch und niemals nachtragend sein.“ Nun wolle man noch glücklich zusammenleben, so lange es eben geht. „Kopf und Geist sind ja noch klar, nur die Knochen sind eben schon kaputt bei uns beiden.“ (mz)