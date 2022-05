Einzugsbereiche für Gymnasien? Was Elternvertreter aus Gernrode und Quedlinburg sagen

Am Schulcampus in Gernrode: rechts die Grundschule, hinten links die Gemeinschaftsschule.

Gernrode/Quedlinburg/MZ - „Wir haben mit dem inklusiven Schulcampus in Gernrode so ein Goldstückchen“, sagt Lutz Kaufhold, Vorsitzender des Elternrates des GutsMuths-Gymnasiums Quedlinburg. In Gernrode würden die Schüler in Grund-, Gemeinschafts- und Förderschule gemeinsam aufwachsen, und mit dem GutsMuths-Gymnasium gebe es bei Grund- wie Gemeinschaftsschule eine enge Kooperation. Würden die aktuellen Pläne des Landkreises zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung umgesetzt, „würde in das, was entstanden ist, ein Spaltkeil hineingeschlagen“, sagt Kaufhold.