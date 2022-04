Einzugsbereiche für Gymnasien im Harz?

Landkreis Harz will jetzt auch Zuordnungen für diese Schulen vornehmen. Das betrifft auch die Stadt Quedlinburg. Wie es weitergehen soll.

An welchem Gymnasium Grundschüler künftig weiterlernen können, das will der Landkreis nun wohl regeln und Schuleinzugsbereiche festlegen,

Quedlinburg/MZ - In der Beratung des Hauptausschusses hat Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) es schon anklingen lassen: Landrat Thomas Balcerowski (CDU) habe in einer Telefonkonferenz mit Bürgermeistern angekündigt, dass der Landkreis für die Gymnasien Schuleinzugsbereiche festlegen wolle. Die Veränderungen würden „mit Sicherheit auch Auswirkungen auf die Welterbestadt“ haben, so Ruch. „Wir werden uns das genau ansehen müssen“, wenn die Unterlagen vorlägen.