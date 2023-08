Sonja Schulz zieht nach 30 Jahren einen Schlussstrich. Der Räumungsverkauf läuft in ihrem Bekleidungsgeschäft in Thale.

Thale/MZ - Eine strahlende Frau, die am Montagmorgen bestens drauf ist. Sieht so ein Ausverkauf in einem etablierten und gut laufenden Laden aus? „Klar“, lacht Sonja Schulz, Inhaberin des CS-Jeans-Ladens an der Karl-Marx-Straße von Thale. „Sagt man nicht immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist? Wir ziehen jetzt gemeinsam einen Schlussstrich unter 30 erfolgreiche, sehr gute Jahre.“