Einkauf als Erlebnis: Quedlinburg legt eigenes Förderprogramm auf

Quedlinburg/MZ - Quedlinburg prescht vor: Die Stadtverwaltung hat jetzt ein eigenes Förderprogramm aufgelegt, um das „Einkaufserlebnis historische Innenstadt“ noch attraktiver zu machen. Starten Gewerbetreibende Aktionen, die dazu beitragen, können sie jetzt auch auf finanzielle Unterstützung durch die Stadt zählen. Dafür wurden eine Förderrichtlinie erarbeitet und für dieses Jahr ein Budget von 5.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) und Wirtschaftsförderer Henning Rode informierten jetzt in einem Pressegespräch über die laut Stadt „in dieser Form landes- und vielleicht auch bundesweit einzigartigen Förderrichtlinie“. Nachdem der Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung mit seiner Zustimmung den Weg für den Start des Programms frei gemacht hat, wolle man mit dem Pressegespräch auch an Händler und Gastronomen „transportieren: Es geht los. Wir freuen uns auf Eure Anträge“, erklärte Henning Rode.