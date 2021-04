Eine Grundsteinlegung via Videokonferenz

Via Videokonferenz verfolgten die Teilnehmer das Geschehen.

image_257-6126584_0420145601725.jpg Via Videokonferenz verfolgten die Teilnehmer das Geschehen. Foto: IDEENGUT

Quedlinburg - Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Da coronabedingt eine klassische Grundsteinlegung von Haus 7 in Brauns Quartier nicht umsetzbar war, wurde sie ins Netz gestreamt. So waren nur Bauherr Wolfgang Finck, Bauleiter Guido Schollmeyer und der Hauptauftragnehmer Rohbau, Erik Fiedler, vor Ort. Alle anderen Teilnehmer verfolgten das Geschehen via Videokonferenz.

Wolfgang Finck nutzte die Gelegenheit für einen Rückblick auf bisher Erreichtes: So seien seit dem ersten Spatenstich 2018 mit den Häusern 4, 6, 8 und 9 bereits 36 Wohnungen entstanden und insgesamt 3.083 Quadratmeter Wohnfläche geschaffen worden. Mit Haus 7 kämen nun, nach geplanter 14-monatiger Bauzeit, neun weitere Wohnungen mit 658 Quadratmeter Wohnfläche hinzu. „Brauns Quartier ist ein Erfolgsmodell für Quedlinburg“, betonte Wolfgang Finck und ging auf Lage, Architektur und das innovative Wohnkonzept ein. Die Wohnungen sind begehrt: Für Haus 7, so Finck, lägen bereits sieben Reservierungen vor.

Weiter geht es dann mit Haus 5: Baubeginn ist im Herbst. Auch die Planungen für die abschließende Hausgemeinschaft 2 und 3 mit weiteren 1.400 Quadratmetern Wohnfläche sind Finck zufolge weit fortgeschritten. Die Fertigstellung ist für 2022/23 geplant. Dann werden 18 Millionen Euro investiert worden sein, so der Bauherr.

Zur Grundsteinlegung wurde eine versiegelte Zeitkapsel vermauert. Sie enthielt neben der Einladung zur Veranstaltung etwas Kleingeld, eine Tageszeitung und ein Infoblatt zu Brauns Quartier. „Wir hoffen auf einen reibungslosen Bauverlauf, ohne Pannen, Unfälle oder sonstige Verzögerungen“, so Finck. Grußworte des federführenden Architekten Holger Schmidt und des Quedlinburger Bürgermeisters Frank Ruch (CDU) schlossen sich an. Abschließend gab es für die Videokonferenzteilnehmer einige Schwenks über das Baustellengebiet. (mz)