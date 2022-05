Eine Drehleiter für die Gernröder

Fahrzeug ist in Dienst genommen. Wie es ausgestattet ist und wie die Wehr auf die vergangenen drei Jahre zurückblickt.

Gernrode/MZ - Das Einsatzfahrzeug mit dem Kennzeichen QLB - GR 33 ist nun offiziell im Dienst der Ortsfeuerwehr Gernrode: Am Sonnabendabend übergab Katrin Kluge, Justiziarin bei der Stadtverwaltung Quedlinburg, im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Wehr den symbolischen Schlüssel für das Drehleiterfahrzeug an den stellvertretenden Stadtwehrleiter Sebastian Petrusch. Dieser gab ihn an Ortswehrleiter Florian Gesche, Gerätewart Peter Winter und Maschinist Daniel Rindert weiter.