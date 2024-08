In ein Quedlinburger Geschäft ist in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen worden. Die Polizei sucht anhand einer Täterbeschreibung nach dem Mann.

In Quedlinburg ist in ein Geschäft eingebrochen worden.

Quedlinburg. - Am Mittwoch ist gegen 2.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in der Hohen Straße in Quedlinburg eingebrochen.

Laut Polizei drang der Mann gewaltsam durch die Tür in den Laden ein und verursachte dabei einen Schaden von circa 300 Euro. Noch sei bisher unklar, ob der Unbekannte etwas geklaut hat. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Carl-Ritter-Straße, heißt es.

Die Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters lautet wie folgt:

männlich

maskiert

kurze helle Hose

dunkle Oberbekleidung

führte ein Fahrrad mit

Hinweise zur Tat erbittet die Polizei im Harz unter der Telefonnummer 03941/674293.