Jubiläum Ein sagenhaftes Fest: Thale feiert 100 Stadtrecht

Am 9. September 1922 bekam Thale das Stadtrecht. Genau 100 Jahre später wird drei Tage lang in dem Ort an der Bode auch noch 150 Jahre Eisenhüttenwerk und 160 Jahre Eisenbahn Magdeburg-Halberstadt-Thale gefeiert.