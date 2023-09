Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Die Befragten im Landkreis Harz sind unzufrieden mit ihrem Einkommen. Woran das liegt und was ihnen beim Thema Arbeit gut gefällt.

Harte Arbeit: Mitarbeiter gießen in der Walzengießerei in Quedlinburg glühendes Metall in eine Form.

Landkreis Harz/MZ - Es gibt zwei Landkreise in Sachsen-Anhalt, die Jahr für Jahr, Monat für Monat um den ersten Platz in der Arbeitslosenstatistik kämpfen: der Harz- und der Bördekreis. In der Regel liegt die Börde hier auf Platz 1, und das wird mit der Intel-Ansiedlung in Magdeburg vermutlich zementiert werden. Dennoch ist der Harz ganz vorn dabei. Hier gibt es nahezu Vollbeschäftigung. Da verwundert es umso mehr, dass der Landkreis in der großen Leserbefragung von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung eher mies abgeschnitten hat: Er landet in der Rangliste der 14 Landkreise und kreisfreien Städte nur auf Platz 11.

Die Noten liegen eng beieinander

Eine Erklärung könnte bei den vergebenen Noten − möglich sind Zensuren von 1 bis 5 − für den Bereich „Arbeit“ ansetzen. So liegen die Durchschnittswerte sehr dicht beieinander: Während Spitzenreiter Halle von den Befragten durchschnittlich mit 2,38 bewertet wird, erhält Schlusslicht Mansfeld-Südharz die Note 2,59. Das ist ein Unterschied von nur 0,21 Punkten. Der Harzkreis liegt mit 2,52 dazwischen.

Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-West, die für den Harz zuständig ist, wirft noch ein weiteres Argument in den Raum: „Die Großstädte und die umliegenden Landkreise unterscheiden sich in ihrem Arbeitsangebot und in der Möglichkeit den Arbeitsplatz zu erreichen (ÖPNV-Angebot) von den eher ländlich geprägten Räumen.“ In der Tat landen Halle, Magdeburg und Dessau in den Top Five − zuzüglich Saale- und Bördekreis im Speckgürtel der Großstädte.

Bezahlung bekommt nur die Note 3

Im Landkreis Harz sind die Befragten vor allem mit der Bezahlung ihrer Jobs unzufrieden. Dieser Punkt bekommt nur die Durchschnittsnote 3. Mehr als ein Drittel − 36 Prozent − sagt hier, dass Arbeit im Harz schlecht oder eher schlecht bezahlt wird. Eine ähnlich hohe Zahl ist mit ihrem Einkommen aber auch zufrieden. Der Rest steht der Frage neutral gegenüber.

Hier liegt der Grund für diese Einschätzung auf der Hand: Wenn sich die Ostharzer mit den benachbarten Landkreisen und kreisfreien Städten im Westen vergleichen, stehen sie schlecht da. Nach Angaben der Agentur für Arbeit liegt das sogenannte Medianentgelt − Definition: die Hälfte der Beschäftigten erzielt einen Verdienst unter dem Median, die andere Hälfte darüber − im Landkreis Harz bei 2.950 Euro pro Monat. Das ist bereits gegenüber dem Landesschnitt 40 Euro weniger. Deutlich mehr aber verdienen die Niedersachsen: Im Landkreis Goslar liegt das Medianentgelt laut Arbeitsagentur etwa 345 Euro höher als im Landkreis Harz, in Braunschweig 975, in Salzgitter 1.540 und in Wolfsburg sogar 2.290 Euro.

70 Prozent fühlen sich im Job sicher

Besonders positiv wird dagegen eingeschätzt, dass der eigene Arbeitsplatz sicher ist: Nur 10 Prozent der Befragten fürchten um ihren Job. 70 Prozent dagegen fühlen sich supersicher. Da verwundert es, dass mehr als ein Viertel der Befragten der Meinung ist, dass Arbeit eher schwierig zu finden sei. Dass es leicht ist, einen Job zu kriegen, glaubt deutlich weniger als die Hälfte der Teilnehmer − gerade einmal 43 Prozent. Trotz Fachkräftemangels. Wie erklärt die Agentur für Arbeit dieses Ergebnis?

„Wenn wir uns ansehen, welche Struktur die Arbeitslosen im Landkreis Harz aufweisen, fällt auf, dass besonders Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder Personen, die auf dem Anforderungsniveau ‚Helfer‘ beschäftigt waren, von Arbeitslosigkeit betroffen sind“, fasst die Agentur zusammen. Im Landkreis Harz waren in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich 46 Prozent der Arbeitslosen dem Anforderungsniveau „Helfer“ zuzuordnen. Gesucht werden laut Agentur jedoch überwiegend Stellen ab dem Anforderungsniveau „Fachkraft“. Und aufwärts natürlich. Dagegen waren nur 18 Prozent der freien Stellen auf Helferniveau. Wie einfach es sei, eine neue Stelle zu finden, hänge also stark von der beruflichen Qualifikation ab, so die Agentur.

So schneiden die Regionen ab

Wie schneiden nun die einzelnen Regionen in unserer Umfrage ab? Zunächst einmal: Auch hier liegt das Feld eng zusammen. Der Nordharz landet mit der Durchschnittsnote 2,29 auf dem ersten Platz − wobei sich hier nicht genügend beteiligt haben, so dass das Ergebnis statistisch nicht valide ist. Auf den ersten belastbaren Platz kommt Wernigerode mit eine Durchschnittsnote von 2,42. Bei einer Arbeitslosenquote von um die 5 Prozent ist das kein Wunder.

Halberstadt landet mit einer um ein Zehntel schlechteren Note von 2,52 auf Rang 7 von 14 − was sicher auch angesichts der deutlich höheren Erwerbslosenzahlen gegenüber Wernigerode verständlich ist. Erstaunlicherweise erreicht Quedlinburg bei der Zufriedenheit mit der Arbeit mit einer Durchschnittsnote von 2,58 aber nur den 11. Platz − obwohl zum Beispiel die Arbeitslosenquote hier regelmäßig niedriger ist als in Halberstadt.