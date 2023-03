Gernrode/MZ - Die Überraschung ist gelungen: Gerda Marie Hercher ist in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Gernrode mit einer Ehrenurkunde der Gemeinde Bad Suderode und der Stadt Gernrode verbunden mit einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Gernrode geehrt worden. Damit würdigen die Ortschaftsräte von Bad Suderode und Gernrode das Engagement der 96-Jährigen, die inzwischen seit 90 Jahren im Sport aktiv ist. Gerda Hercher freute sich: Sie habe eine Einladung bekommen, an der Sitzung in Gernrode teilzunehmen. Ihre Tochter habe wohl den Grund gewusst, „aber sie hat nichts verraten“, sagt die Seniorin.

