Auf dem 6.500 Quadratmeter großen Grundstück der früheren Schule in Hedersleben sollen 15 Reihenhäuser entstehen. Was das Besondere daran ist und wann die Neubauten fertig sein sollen.

Hedersleben/MZ - Auf eine weiße Wand haben Schüler grüne Bäume und bunte Vögel gemalt, in einem anderen Raum sind die Umrisse von Chemielabor-Geräten zu erkennen, anderswo zeigt eine Kompassrose an der Decke die Himmelsrichtungen an – die Bilder erinnern, dass das große Gebäude an der Hausneindorfer Straße in Hedersleben eine Schule war. Zuletzt nutzte die Grundschule das große Bauwerk noch bis 2019, ehe sie einen Neubau nebenan bekam. Seit dem ist die frühere Sigmund-Jähn-Oberschule verwaist. Und aktuell steht auch nur noch das Beton-Gerippe. Denn: Das Gebäude soll weichen, um Platz zu schaffen für eine Anlage für betreutes Wohnen.