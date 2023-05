Die in den 1920er Jahren umgebaute Gründerzeit-Villa im Quedlinburger Harzweg 28 hat einen neuen Eigentümer. Warum das Haus für ihn ein Herzensprojekt ist.

Ehemalige Kita: Was in Gründerzeit-Villa entstanden ist und wann es jeder sehen kann

Quedlinburg/MZ - Eine imposante Treppe im Foyer, verzierte Holzverkleidungen an den Wänden, Stuck an den Decken, bleiverglaste Fenster: Jan Ziesing erinnert sich noch gut daran, als er die Villa im Quedlinburger Harzweg 28 zum ersten Mal betrat. „Ich kannte das Haus ja nur von außen. Da wirkte es eher unscheinbar. Um so überraschter war ich, wie beeindruckend das Haus von innen ist“, sagt der Unternehmer.