Ein neuer Edeka-Markt im Falkensteiner Ortsteil Ermsleben ist seit langem im Gespräch und soll kommen, betont die Ortsbürgermeisterin. Jetzt werde geprüft, ob auf dem Gelände auch Schnellladesäulen für E-Autos installiert werden können.

Der Edeka-Markt in Ermsleben soll auf jeden Fall gebaut werden, betont Ortsbürgermeisterin Kristin Eichmann-Rank.

Ermsleben/MZ. - Der Edeka-Markt am Falkensteiner Weg in Ermsleben kommt. Das hat Ortsbürgermeisterin Kristin Eichmann-Rank (CDU) noch einmal bekräftigt. Es gebe einen Durchführungs- und Erschließungsvertrag mit der Stadt Falkenstein/Harz, der 2023 beschlossen wurde - mit dem Fertigstellungsdatum im Jahr 2026. Derzeit würden die Anschlussbedingungen für Schnellladesäulen geprüft: Es ist vorgesehen, dass auf dem Gelände drei Speed-Ladesäulen installiert werden sollen. „Das bedarf natürlich einer höheren Stromkapazität.“