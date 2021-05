EC-Kartenbetrüger gesucht

Quedlinburg - Bereits Am 12. Februar 2021 zeigte eine 59-jährige Frau aus Quedlinburg den Verlust ihrer Geldbörse, in der sich unter anderem eine EC-Karte befand, an. Mit dieser hoben bislang Unbekannte am gleichen Tag gegen 11.15 Uhr mehrere einhundert Euro vom Geldausgabeautomaten der Harzsparkasse im Weyhegarten ab. Die auf den Bildern der Überwachungskamera abgebildeten Personen stehen im dringenden Verdacht, diese Taten begangen zu haben. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.