Im Juli 2021 hat ein Feuer den Netto-Markt an der Schillerstraße in Quedlinburg zerstört. Jetzt tut sich etwas auf dem Gelände.

Ducrh Brand zerstörter Einkaufmarkt in Quedlinburg: Was jetzt passiert

Quedlinburg/MZ - Mehr als zwei Jahre lang ist an den Resten des durch ein Feuer zerstörten Netto-Einkaufsmarktes an der Schillerstraße in Quedlinburg nichts passiert. Jetzt tut sich endlich was: Die Absperrzäune sind mit Planen verhängt worden, auf dem Gelände drehen sich Abrissbagger.