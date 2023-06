Rossmann in Thale: Das erwartet Kunden nach dem Umbau

Der Rossmann-Drogeriemarkt in Thale ist seit Ende April Baustelle.

Thale/MZ - Rossmann-Kunden in Thale müssen sich noch zwei Monate gedulden: Der Drogeriemarkt an der Otto-Schönermark-Straße eröffnet nach einem Umbau wieder am Sonnabend, 19. August. Dann warte die Filiale mit vielen Neuerungen auf, antwortet eine Sprecherin des Unternehmens auf MZ-Anfrage.