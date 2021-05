Drei Einrichtungen locken mit virtuellen Angeboten

Quedlinburg - Die drei städtischen Museen in Quedlinburg kann man in diesem Jahr zum Internationalen Museumstag digital erkunden. Am Sonntag, dem 16. Mai, geben drei Filme Einblicke, in das Literaturmuseum im Klopstockhaus, das Fachwerkmuseum im Ständerbau und das in der Neugestaltung befindliche Schlossmuseum. Die Filme werden auf den Internetseiten der Museen und dem „YouTube“-Kanal der Stadt veröffentlicht.

Das Motto des diesjährigen Museumstages lautet „Museen mit Freude entdecken“. Da die Türen der städtischen Museen für Besucher pandemiebedingt noch verschlossen sind, haben sich die jüngsten Museumsmitarbeiter auf Entdeckungsreise begeben. Sie absolvieren ihr Freiwilliges Soziales Jahr in den Museen.

Einer von ihnen ist Julian Göke. Er zeigt seine Perspektive auf das Literaturmuseum im Klopstockhaus. Mit Toni Polzius können Interessierte die Welt des Fachwerks im Fachwerkmuseum im Ständerbau entdecken. Ein dritter Film gibt erste Einblicke in die Entstehung des neuen Museums auf dem Quedlinburger Stiftsberg.

Jenseits der sichtbaren Bauarbeiten arbeitet im Hintergrund ein kleines Team mit Hochdruck am Konzept für die neue Ausstellung im Schlossmuseum. „Wir hoffen sehr, dass die Bürger der Stadt und Gäste recht bald wieder unsere Museen mit Freude entdecken und dass wir nächstes Jahr zum Internationalen Museumstag wieder Veranstaltungen anbieten können“, sagt Museumsleiterin Uta Siebrecht.

Die Quedlinburger Museen sind nicht die einzigen, die auf ein digitales Angebot setzen: Viele hätten anlässlich des Aktionstages welche für die ganze Familie erstellt, teilt der Museumsverband mit. Auch eröffnet wird der Museumstag digital.

Berend-Lehmann-Museum Halberstadt bietet Multimedia zur jüdischen Geschichte

Die Auftaktveranstaltung aus dem Berend-Lehmann-Museum in Halberstadt wird via Livestream auf dem „YouTube“-Kanal des Museumsverbandes übertragen. Das Museum öffnet nach längeren Bauarbeiten seine Pforten. 20 Jahre nach seiner Eröffnung wurde das Museum neu gestaltet, erweitert und saniert. Multimedia-Stationen sollen künftig jüdische Geschichte und Tradition erklären. Die Übertragung der Auftaktveranstaltung beginnt um 10 Uhr. Gegen 11 Uhr gibt die Gruppe „Urlicht“ im Rahmen des Festivals „KlangART-Vision“ ein Konzert.

Musikalisch geht es auch in Blankenburg, im Kloster Michaelstein zu, wenn um 16.30 Uhr die digitale Führung zur Musikmaschine des Salomon de Caus beginnt. Sie rundet ein umfangreiches ab, das neben Onlineführungen durch das virtuelle Kloster auch jede Menge Tipps und Beiträge für den Frühlingsgarten bereithält.

Sabine Volk teilt ihr Wissen rund um Heilkräuter aus dem Harz

So nimmt sich Gartenexpertin Sabine Volk der essbaren Blüten an. Simone Detto von der Wildkräuter- und Heilpflanzenschule Arnstein, teilt ihr Wissen rund um Wildkräuter. Welche Pflanzen dem Immunsystem dienen, weiß Simone Seiboth von der Senfmanufaktur Quedlinburg. Dorothea Süß, von der „gARTenakademie Sachsen-Anhalt“ verrät, wie Hobbygärtner die Bodenqualität nachhaltig unterstützen können.

Und wer lieber seinen eigenen Mini-Regenwald im Glas anlegen möchte, der sollte sich die Videoanleitung von Yuliana Gubernath, Referentin für das Globale Lernen, zu Gemüte führen. Einzelheiten zum Programm erfahren Interessierte auf der Website des Klosters.

Der Internationale Museumstag findet in diesem Jahr bereits zum 44. Mal statt. Der Tag macht auf die thematische Vielfalt der mehr als 6.500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam. Allein in Sachsen-Anhalt gibt es mehr als 230 Museen. Vom Weltkulturerbe über große Kunstmuseen, Stadt- und Regionalmuseen, Technik- und Naturkundemuseen bis zum kleinen Heimatmuseum: Große und kleine Schätze werden in den Häusern bewahrt. (mz)