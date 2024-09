Noch ist der Waldbrand am Brocken nicht gelöscht, doch schon jetzt folgen massive Auflagen für den Dampfzug-Betrieb der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Parallel dazu läuft die Schuld-Frage: Was hat das verheerende Feuer im Nationalpark ausgelöst?

Wernigerode. - Für die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) hat der Waldbrand, der am Brocken lodert, harte Konsequenzen. Das kündigt der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) an. Betroffen ist das Zugpferd des Unternehmens: die Brockenbahn. „Wir können keinen dritten großen Waldbrand in Folge gebrauchen und müssen alles daran setzen, das zu verhindern“, begründet Balcerowski.