Noch wächst das Freizeit-, Sport- und Erholungsareal in Quedlinburg. Eröffnet werden hier zwei Bereiche, die Bekanntes und Neues in ihren Namen tragen werden.

Doppelstart in Quedlinburg: Welche neue Freizeit-Angebote es bald in der Welterbestadt gibt

Quedlinburg/MZ. - Momentan wird an der Lindenstraße in Quedlinburg noch kräftig gebaut. Doch wenn das Freizeit-, Sport- und Erholungsareal, das in der Welterbestadt entsteht, ab Sommer schrittweise öffnet, gehen zwei Bereiche mit verschiedenen Namen an den Start.