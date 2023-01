Doch nicht alles klar: Differenzen beim Straßenausbau in Hausneindorf in der Selke-Aue.

In Hausneindorf soll endlich die Feldstraße ausgebaut werden. Warum Bürgermeister und Anwohner von den vorgelegten Plänen enttäuscht sind.

Die Feldstraße in Hausneindorf soll endlich ausgebaut werden. Doch in der Abstimmung gibt es Probleme.

Hausneindorf/MZ - Wer in die Feldstraße in Hausneindorf in der Gemeinde Selke-Aue abbiegt, der muss mit seinem Auto regelrecht über die Schlaglöcher hüpfen. Nach sechs Jahren hatte sich Uwe Fabian eigentlich darauf gefreut, dass für den Ausbau der Feldstraße endlich ein Entwurf vorliegt. Allerdings ist der Bürgermeister der Selke-Aue enttäuscht worden.