Auch rund vier Wochen nach dem Vorfall in den Heidbergen bei Westerhausen bleibt es nur eine Vermutung, dass ein Wolf mehrere Schafe getötet hat. Was Kreisjägermeister und Amtstierarzt zum Thema sagen.

Ob ein Wolf - hier ein Tier in einem Gegehe - im Dezember 2023 mehrere Schafe an den Heidbergen bei Westerhausen gerissen hat, soll eine DNA-Auswertung klären.

Westerhausen/MZ. - Im Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) wird in diesen Tagen ein DNA-Testergebnis erwartet, das auch im Landkreis Harz auf Interesse stoßen dürfte. Es soll nämlich die Frage beantworten, ob die Schafe, die am 16. Dezember tot in den Heidbergen bei Westerhausen entdeckt worden waren, von einem Wolf gerissen wurden.