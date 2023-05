Die Ditfurter Kirche ist in diesem Jahr 120 Jahre alt. Was geplant ist und wann eine neue Glocke gegossen werden soll.

Ditfurter Kirche ist 120 Jahre alt und soll neue Glocke bekommen - Was sonst noch geplant ist

Die Kirche St. Bonifatius in Ditfurt – vor dem Ort blüht gerade der Raps – ist jetzt 120 Jahre alt.

Ditfurt/MZ - Vor 120 Jahren ist die Kirche St. Bonifatius in Ditfurt eingeweiht worden – „zum dritten Mal am selben Standort“, berichtet Hans-Jürgen Gröpke. Das erste Gotteshaus wurde im 12. Jahrhundert erwähnt, im 16. Jahrhundert kam der zweite Bau, 1903 stand der jetzige – „die Kirche wurde immer größer“, so der Vorsitzender des Gemeindekirchenrats, der die Planungen für das jetzige – und das kommende – Jubiläumsjahr vorstellt.