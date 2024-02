Kaum ein Thema wird zurzeit so heiß in und um Harzgerode diskutiert wie Windkraft und das Vorgehen der Stadt. Auch falsche Behauptungen werden gestreut. Ein Überblick.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/MZ. - Die Diskussion um Windkraftanlagen im Wald, um mögliche Windräder, die auch die Stadt angeblich um Harzgerode bauen will, sie ebbt nicht ab. Fakt ist: Die Stadt ist im Gespräch mit rund 220 Eigentümern von Ackerland und Grünflächen, auf denen möglicherweise Windkraftanlagen gebaut werden könnten, so sie denn von der Regionalen Planungsgemeinschaft Harz als Windflächen ausgewiesen werden würden. Die Hintergründe hat Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) mehrfach erläutert – gegenüber der Redaktion, auf Facebook, in zahlreichen Gesprächen mit den Einwohnern. „Es ist unglaublich viel Unkenntnis unterwegs“, sagt er.