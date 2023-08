Bereits zum 25. Bonhoeffertag treffen sich in Friedrichsbrunn am 27. August nicht nur gläubige Christen.

Bonhoeffertag in Friedrichsbrunn

Hartmut Bick, Vorstandsmitglied des Träger- und Fördervereins „Bonhoeffer-Haus Friedrichsbrunn“, und Marianne Bethge, Öffentlichkeitsreferentin des Friedrichsbrunner Vereins, in der dortigen Ausstellung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Friedrichsbrunn/MZ - Kaum ein Thema könnte am 27. August ab 11 Uhr zum 25. Bonhoeffertag in Friedrichsbrunn treffender sein, meint Hartmut Bick, Vorstandsmitglied des Träger- und Fördervereins „Bonhoeffer-Haus Friedrichsbrunn“. Mit „Mündige Bürger*innen braucht das Land – zivilisiert, engagiert, couragiert“ werde in diesem Jahr alles um Zivilcourage und das bürgerschaftliche Engagement kreisen.