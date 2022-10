Diese Unternehmen wollen Solarstrom rund um Ballenstedt erzeugen

Mehrere Landwirtschaftsbetriebe in und um Ballenstedt wollen Photovoltaikanlagen bauen.

Ballenstedt/MZ - Energie ist teuer geworden. Warum also nicht selbst welche erzeugen? Landwirte und Unternehmen in Ballenstedt haben diesen Weg eingeschlagen, dem der Stadtrat zum Teil schon gefolgt ist. In der kommenden Woche soll er über einen weiteren Antrag zur Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes entscheiden.