Ballenstedt will in diesem Jahr den Fokus stärker auf die Fußgänger richten und Gehwege sicherer machen. Aufträge dafür hat die Stadt bereits vergeben.

Viele Gehwege in Ballenstedt – hier in der Bebelstraße – sind stark reparaturbedürftig.

Ballenstedt/MZ. - Die Stadt Ballenstedt will in diesem Jahr die Ertüchtigung von Fußwegen stärker in den Mittelpunkt rücken. „Dafür sind im vergangenen Jahr schon erste Aufträge ausgelöst worden, die in diesem Jahr abgearbeitet werden“, sagt Bürgermeister Michael Knoppik (CDU).