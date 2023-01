Mehrere große Bauprojekte werden in Ballenstedt in diesem Jahr begonnen oder weitergeführt. Ohne Fördergelder könnten sie allerdings nicht realisiert werden.

Ballenstedt/MZ - Auf den Schlosspark, das Schloss und die Kügelgenstraße will die Stadt Ballenstedt in diesem Jahr den Schwerpunkt ihrer Bauvorhaben legen. Doch auch die Fortführung des Glasfaserausbaus und Arbeiten außerhalb der Kernstadt stehen auf dem Plan. Ohne Fördergelder in Millionenhöhe wären die meisten Vorhaben jedoch nicht umzusetzen, dafür reicht das Geld der Stadt allein nicht aus.