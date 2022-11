Diese Kirchen in Falkenstein/Harz bekommen eigene Musik und Bilder

Der Musiker Thomas König und der Grafiker Sven Großkreutz haben sich mit zwölf kleinen Dorfkirchen beschäftigt. Ihre daraus entstandene Kunst präsentieren sie in Wandelkonzerten - unter anderem am 6. November.

Für die Kirche in Wieserode haben Thomas König und Sven Großkreutz Kunstwerke geschaffen, die am Sonntag vorgestellt werden.

Falkenstein/HARZ/MZ - „Die Verbindung von Architektur, Musik und bildender Kunst ist eine ganz spannende Angelegenheit“, sagt der Maler und Grafiker Sven Großkreutz über ein Projekt, das kleinen Dorfkirchen der Region besondere Aufmerksamkeit schenkt. Er selbst hat sich dafür mit einer Radierplatte direkt vor die Kirchen gesetzt: in Neuplatendorf, Wieserode und Pansfelde, in Meisdorf, Friedrichsaue und Gatersleben, in Winningen und Mehringen ebenso wie in vier weiteren von insgesamt zwölf Orten, die zum Kirchenkreis Egeln oder aber zur Evangelischen Landeskirche Anhalts gehören.