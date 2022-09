Diese Kandidaten stellen sich zur Wahl im Ballenstedter Ortsteil

Am 16. Oktober wählen die Einwohner einen Ortschaftsrat. Alle zehn Bewerber treten für die „Interessengemeinschaft Opperode“ an. Welche Themen ganz oben auf der Liste stehen.

Opperode/MZ - Die ersten Wahlbenachrichtigungen sind am vergangenen Samstag in den Briefkästen gelandet: Opperode, nach sieben Jahrzehnten Eingemeindung in Ballenstedt wieder ein selbstständiger Ort, wählt am 16. Oktober einen eigenen Ortschaftsrat.