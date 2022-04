Diese Hygieneregeln gelten nun im Harzklinikum in Quedlinburg

Die Besucher müssen am Eingang am Desinfektionsspender vorbei. Ein Mitarbeiter kontrolliert das Tragen der Maske.

Quedlinburg/MZ - Kein Zutritt ohne Maske! Das Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben will an seinen Standorten in Quedlinburg, Wernigerode und Blankenburg kein Risiko eingehen. Niemand kommt ohne einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz an den Mitarbeitern im Foyer vorbei.