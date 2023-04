2016 stellte Anja Herbener ihren Protagonisten vor. Jetzt kann sie das Stück „Wie der Hund ins Wappen kam“ in Quedlinburg vorerst nicht mehr spielen.

Quedlinburg/MZ - Anja Herbener ist schockiert. „Ich habe zitternde Knie gekriegt“, sagt die Puppenspielerin, die dreist bestohlen worden ist. Am Montagmittag (24. April) hatte sie entdeckt, dass Unbekannte in ihr Figurentheater Cirqu^onflexe in der Quedlinburger Bockstraße eingebrochen sind und technische Ausrüstung gestohlen haben.