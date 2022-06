Die Stunde der Biostatistik im Mordprozess gegen einen 49-Jährigen aus Quedlinburg

Im Prozess um den Mord an einem 73-jährigen Quedlinburger im vorigen August schließt das Gericht die Öffentlichkeit zeitweise aus.

Quedlinburg/Magdeburg/MZ - Drehte sich in der vergangenen Woche im Saal 23 des Magdeburger Landgerichtes alles um Schmauchspuren, Spektralanalysen und die Arbeit am Rasterelektronenmikroskop, schlägt nun am Donnerstag die Stunde der Biostatistiker und DNA-Sachverständigen.