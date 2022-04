Die Pfötchenstylistin in Quedlinburg

Ilona Schmied liebt Tiere. Nach 14 Jahren in den USA kehrte sie zurück nach Quedlinburg und betreibt hier einen Hundesalon.

Quedlinburg - „Am meisten Spaß am Hundefrisieren macht mir der Umgang mit den Hunden selber. Die Veränderung. Wenn die Hunde hinterher niedlich aussehen, man ihnen ansieht, dass sie sich wohlfühlen und die Besitzer strahlen. Dann kann ich auch strahlen“, sagt Ilona Schmied, die von allen nur Loni genannt wird. Manchmal hält sie beim Sprechen inne, sucht nach den deutschen Begriffen für Worte, die ihr nur auf Englisch einfallen. Kein Wunder, denn Ilona Schmied lebte 14 Jahre in den USA, erst seit zwei Jahren ist die gebürtige Quedlinburgerin wieder in ihrer Heimat.