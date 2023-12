Weihnachten in Sachsen-Anhalt „Die Mehrheit macht sich darüber keine Gedanken“: Wie ein Maschinist den Heiligabend im Wasserwerk erlebt

Trinkwasser, Dusche, Waschmaschine: Damit auch an Heiligabend niemand in Sachsen-Anhalt auf dem Trockenen sitzt, wacht Steffen Wilke im Wasserwerk in Wienrode über Leitungen und Filter – und richten sich dabei auf ihre Weise festlich ein.