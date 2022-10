Die letzte Ruhe in der Gemeinde Selke-Aue wird teurer

Die Friedhöfe in Hausneindorf, Heteborn und Wedderstedt brauchen Pflege und Bewirtschaftung. Wie viel eine Grabstätte jetzt kostet.

Für die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen müssen die Hinterbliebenen ab sofort in Hausneindorf, Heteborn und Wedderstedt mehr bezahlen.

Heteborn/MZ - Im Leben ist nichts umsonst, auch nicht der Tod. Der kostet nicht bloß das Leben, sondern die Angehörigen mitunter auch eine ziemlich hohe Summe Geld. Der Gemeinderat der Gemeinde Selke-Aue hat auf seiner jüngsten Sitzung im Schulungsraum der Feuerwehr Heteborn am Donnerstag einer Anhebung der Gebühren für die Nutzung des Friedhofs zugestimmt. Konkret steigen sollen die Kosten für Erd- und Urnengrabstätten. Die Grabnutzungsgebühren für ein Erdwahlgrab bzw. Erdreihengrab steigen von 325,60 auf 511,20 Euro.Bei Urnenwahlgräbern bzw. Urnenreihengräbern erhöhen sich die Preise von 202,98 auf 255,60 Euro. Eine Beisetzung in einer Urnengemeinschaftsanlage kostet jetzt 403,80 Euro – vorher waren es 294,78. Ein Erddoppelwahlgrab bzw. Erddoppelreihengrab kostet 639,00 Euro – das gab es in der alten Satzung nicht.