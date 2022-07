Die kleine Bronzeglocke der Petruskapelle in Alexisbad ist zurück

Alexisbad/MZ - „Jetzt müssten wir sie eigentlich anläuten“, sagt Thomas Nürnberg, diakonischer Mitarbeiter der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien Harzgerode. Er meint die kleine Glocke an der Petruskapelle in Alexisbad, die jetzt einige Wochen zur Wiederinstandsetzung in der Werkstatt von Martin Eckardt war. Am Mittwoch hat sie der gelernte Glockengießer wieder in den Glockenstuhl neben der Kapelle gehängt. Sein Hinweis, dass sie jetzt, unmittelbar nach der Montage, noch etwas schwerer in Gang kommen könnte, möglicherweise erst mal unregelmäßig klinge, geht schon beinahe im Geläut unter. Punkt 9.42 Uhr versetzt Nürnberg die Glocke in Schwung, lässt sie minutenlang erklingen. So wie sonst jeden Freitag vor der Andacht, die um 19 Uhr beginnt. Da läutet er vorab immer fünf bis zehn Minuten. „Wenn schon, können es ruhig alle wissen“, sagt er.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<