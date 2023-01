Am Sonnabend ist in Neudorf ein neues Löschfahrzeug in Dienst genommen worden. 14 Einsätze gingen diesem symbolischen Akt bereits voraus.

Die Feuerwehr in Neudorf nimmt ein neues Löschfahrzeug in Dienst

Neudorf/MZ - „Das Fahrzeug ist von vorn bis hinten durchdacht konzipiert“, sagt Marcel Walter. Immer noch den überdimensionalen Schlüssel in der Hand haltend, der ihm gerade symbolisch überreicht wurde, macht der Ortswehrleiter von Neudorf Tamara Zieschang (CDU), Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, mit dem Innenleben von „Florian Neudorf 40“, dem neuen Löschfahrzeug, vertraut. Bereits Ende vergangenen Jahres konnten es die Neudorfer im Werk des Fahrzeug-Aufbauers EMPL in Zahna/Elster abholen (die MZ berichtete), am Sonnabend wurde es nun in Dienst gestellt. Wenngleich es seinen Dienst schon länger tut.