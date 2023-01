Sieben Millionen Euro will die Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg in diesem Jahr ausgeben. Welches das größte Projekt ist.

Die Erlenstraße 5 in Quedlinburg bekommt ein Sonnendach

Quedlinburg/MZ - Ein Bagger dreht sich schon am Haus, der kleine Anbau ist eingerüstet, und auch im Inneren sind Handwerker im Einsatz: Am „Mittelganghaus“ Erlenstraße 5 in Quedlinburg haben die Arbeiten begonnen, mit denen der große Fünfgeschosser mit aktuell 120 Ein-Raum-Wohnungen umgebaut und energetisch saniert werden soll.