Die Drachenfrau aus dem Harz

3D-Artist Meike Müller aus Wernigerode hat einige der Drachen in „House of the Dragon“ animiert. Das Prequel des Fantasyepos „Game of Thrones“ ist gerade erfolgreich gestartet.

Wernigerode/MZ - Intrigen, Gewalt, Liebe, Weiße Wanderer und Drachen - darum ging es in der erfolgreichen Fantasyserie „Game of Thrones“. Drei Jahre nach ihrer umstrittenen letzten Folge kehren die Zuschauer mit „House of the Dragon“ nach Westeros zurück. Vor einigen Tagen startete das Prequel der Fantasy-Saga - also das, was davor geschah. Die Serie, die rund 200 Jahre vor „Game of Thrones“ spielt, rückt das Haus Targaryen in den Mittelpunkt, also die weißblonden Vorfahren von „Drachenkönigin“ Daenerys, die im Besitz mehrerer feuerspeiender Drachen sind und deshalb herrschen. Wie die Drachen ursprünglich in die Welt kamen, davon erzählt eine Legende in der neuen Serie.