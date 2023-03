Am 1. April beginnt im Museum und in der Falknerei die neue Saison. Mit welchen Veranstaltungen Besucher angelockt werden sollen.

Pansfelde/MZ - „Wenn es das Wetter zulässt, sind sie draußen. Sie sind schon in den Proben“, sagt Nadine Breitschuh, Sachgebietsleiterin Öffentlichkeitsarbeit auf der Burg Falkenstein. Sie meint damit die Greifvögel des Falkenhofs, der wie die Burg selbst am kommenden Samstag, dem 1. April, in die neue Saison startet.