Die beiden Neuen im Team

Dennis Kusch (l.) und Marian Matuszczyk bereiten im Jugenklub in Bad Suderode Spiele vor, die sie den Besuchern des Klubs am Nachmittag draußen anbieten wollen.

Bad Suderode - Gern würden Dennis Kusch und Marian Matuszczyk mit den Kindern und Jugendlichen Ausflüge starten, Kanu fahren - oder eine Eröffnungsfeier für den Jugendclub Bad Suderode machen, die es noch immer nicht gegeben hat. Aber alles das ist momentan coronabedingt nicht möglich. „Wir sind ein bisschen auf unsere Kernarbeitsweise zurückgeworfen“, sagt Dennis Kusch. „Auch die wird gut angenommen“, ergänzt Marian Matuszczyk.

Kernarbeitsweise heißt: Die beiden sind für die Kinder und Jugendlichen als Ansprechpartner präsent, und der Jugendklub ist Ort des Austausches. „Es gibt viel Gesprächsbedarf“, sagt Marian Matuszczyk und listet auf: die Situation in der Schule, der Übergang zur Ausbildung, die Frage, was da gerade möglich ist, Freundschaften, Corona ... „Man merkt, dass den Kindern die dauerhafte Lockdown-Situation schon ganz schön an die Nieren geht“, berichtet Dennis Kusch.

„Gerade die erlebnispädagogische Schiene macht mir besonderen Spaß“

Marian Matuszczyk - seit Januar dabei - und Dennis Kusch - im März hinzugekommen - sind die Neuen im Team für die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Quedlinburg. Sie betreuen gemeinsam mit Sozialpädagogin Ramona Rieneckert, die schon 28 Jahre in diesem Bereich tätig ist, die Jugendklubs in Bad Suderode und am Kleers in Quedlinburg. „So gesehen sind wir eigentlich ein ganz neues Team, das gerade noch in der Findungsphase ist“, sagt Dennis Kusch mit einem Schmunzeln.

Ein Team, in dem sich die beiden Männer zwar neuen, aber alles andere als ganz neuen Aufgaben stellen: Marian Matuszczyk ist Erzieher und hat schon seit vielen Jahren bei der Stadt Quedlinburg im Hort der Neustädter Grundschule gearbeitet. „Gerade die erlebnispädagogische Schiene macht mir besonderen Spaß“, sagt der 40-Jährige. Deshalb habe er die Chance auf ein neues Arbeitsfeld ergriffen und sich beworben, als die Stadt nach der Übernahme des Klubs in Bad Suderode Mitarbeiter suchte, erklärt der Quedlinburger.

„Ich wollte weg aus der Großstadt und wieder in die Region, wo ich herkomme“

Dennis Kusch ist aus Berlin in die Welterbestadt gezogen. In der Hauptstadt hatte der Sozialpädagoge zuletzt sieben Jahre bei einem freien Träger gearbeitet, im betreuten Jugendwohnen für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. „Ich wollte weg aus der Großstadt und wieder in die Region, wo ich herkomme“, sagt der 38-Jährige, der in Wolfenbüttel aufgewachsen ist. Mit dem Wechsel nach Quedlinburg habe er der Jugendarbeit treu bleiben können.

Um die Klubbesucher sowohl in Bad Suderode als auch in Quedlinburg kennenzulernen, gebe es ein „kleines Rotationsprinzip“ im Team, erklärt Marian Matuszczyk, der vorrangig in Bad Suderode im Einsatz ist. Hier gelte es erst einmal, ein Angebot aufzubauen. Leider gebe es aber aktuell nur begrenzt Kontaktmöglichkeiten - maximal zehn Kinder und Jugendliche dürften sich im Klub aufhalten, erläutert der Erzieher. Und dass der Klub nur aus einem Raum bestehe, mache es auch schwierig, für alle Altersgruppen von etwa 8 bis 18 Angebote zu machen.

Momentan kämen vor allem 15- und 16-Jährige, aber auch zwei Gruppen um die 12-Jähriger, sagt Marian Matuszczyk. Mit ihnen werde viel gespielt - beispielsweise Kartenspiele - und sich dabei ausgetauscht.

Ein Theaterstück ist in Arbeit

Dennis Kusch und Marian Matuszczyk möchten die Angebote erweitern und diese künftig auch getrennt nach Altersgruppen unterbreiten. „Ich greife gern das auf, was an Bedürfnissen bei den Kindern und Jugendlichen da ist, und helfe gern, Ideen aus der Gruppe umzusetzen“, erklärt Marian Matuszczyk. So sei es gerade ein Thema, ein Theaterstück zu gestalten. „Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt“, sagt der Erzieher.

Er und Dennis Kusch hoffen, auch bald erlebnispädagogische Angebote wie beispielsweise Freizeiten organisieren zu können. Das, berichtet Dennis Kusch, habe er während seiner Arbeit im betreuten Jugendwohnen oft umgesetzt. „Es waren immer die schönsten Momente. Das Ungezwungene, das Offene, das Freiwillige ermöglicht einen ganz anderen Zugang, um Kontakte zu den Jugendlichen aufzubauen.“ Beide sind begeistert von ihrer Arbeit. „Kinder werden nie langweilig“, sagt Dennis Kusch. „Jede neue Generation bringt immer etwas Neues mit, fordert einen immer wieder heraus. Man muss sich auch selbst immer wieder in Frage stellen.“ (mz/pek)