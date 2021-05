Der Unkrautbändiger von Germania Gernrode

Alexander Ullrich-Kälin kümmert sich beim Sportverein um die Pflege des Platzes und der Anlagen. Was ihm an seiner Arbeit besonders gefällt.

Gernrode - Auch wenn während der coronabedingten Amateursportpause der Fußball bei Germania Gernrode im Punktspielbetrieb der Harzoberliga ruht: Der Rasen auf dem Sportplatz im Hagental wächst trotzdem weiter. Und so war es ein logischer Schachzug der Verantwortlichen des Vereins um Präsident Werner Grundmann und Abteilungsleiter Michael Clemens einen neuen Platzwart, oder wie es neuerdings heißt, Greenkeeper zu verpflichten. Alexander Ullrich-Kälin ist der Neuzugang außerhalb des Spielerkaders. 39 Jahre alt. Wohnhaft in Thale und mit einem speziellen Bezug zu den Germanen. „Ich bin schon öfter in Gernrode gewesen. Mein Bruder Lukas Ullrich spielt hier in der ersten Männermannschaft Fußball. Gernrode ist ein hübsches Örtchen und es gefällt mir.“

„Der Job hat mich gefunden. Es waren glückliche Umstände“

Und Ullrich-Kälin fügt hinzu: „Der Job hat mich gefunden. Es waren glückliche Umstände.“ Platzwart in Teilzeit für sechs Stunden pro Tag und ein unbefristeter Arbeitsvertrag, so lesen sich die aktuellen Umstände. Zuvor hat der 39-Jährige schon viele andere Tätigkeiten gemacht und Erfahrungen gesammelt. Heizungsmonteur, Schlosser, Lkw-Fahrer. Nun Greenkeeper. Das ist eine Premiere. Die neuen Arbeitsgeräte heißen nun Rasentraktor, Handmäher, Harke und Besen.

„Mein Ansporn ist es, dass ich gern in und mit der Natur arbeite. Das kann ich hier im Hagental als Platzwart machen. Ich kann meine Arbeit auch präsentieren, man arbeitet nicht versteckt. Die Leute sehen meine Arbeit und das macht mich stolz“, sagt der Neue im Verein strahlend. Auch und gerade in Corona-Zeiten heißt es rund um das Sportareal anpacken.

„Platzwart, das ist für mich keine unerhebliche Rolle“

So gilt es, den Rasen zu erhalten und das Unkraut zu bändigen. Es gäbe auch aktuell jeden Tag etwas zu tun. Spieler von Germania sind ihm derzeit noch nicht groß über den Weg gelaufen. Auf dem Sportgelände im Hagental hält man sich eisern an die Kontaktbeschränkungen in Pandemie-Zeiten. Sollte demnächst wieder der Ball rollen und Ullrich-Kälin auch ein paar Kickern begegnen, weiß er auch schon genau, was rund um das Grün zu tun ist. „Am Donnerstag muss ich den Rasen schneiden und düngen. Zudem gilt es, rundherum alles ordentlich zu halten. Auch in den Mannschaftsräumen.“

Am Tag nach dem Spiel werde sich der Rasen angeschaut: Was ist kaputt. Wo muss nachgesät werden? „Halt wieder für Ordnung sorgen“, beschreibt der 39-Jährige sein Aufgabenfeld. In einem Fußballverein gibt es eben so einige Positionen. Vom Präsidenten über die Kicker bis hin zum Greenkeeper. Alle sind dabei wichtig, um den Klub am Laufen zu halten. „Platzwart, das ist für mich keine unerhebliche Rolle. Jeder schaut drauf, Spieler und Zuschauer.“ Und die könnten auch schon mal meckern, weil drei Grashalme zu lang sind oder eine Delle im Rasen mit Löwenzahn oben drauf als bunte Krönung. „Ich hoffe, dass ich der Aufgabe als Platzwart auch im aktiven Spielbetrieb gerecht werden kann“, so der neue Unkrautbändiger aus dem Gernröder Hagental. (mz)