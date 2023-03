Der Ditfurter Steven Giese besucht das größte Zauberkunst-Festival der Welt im englischen Blackpool. Wen er dort getroffen, was er sonst noch erlebt und mitgebracht hat.

„Der Trixxxer“ aus dem Vorharz trifft die Magier-Elite in England

Steven Giese (links) trifft in einer Bar den bekannten Mentalzauberer Peter Turner, der seine Gedanken liest.

Blackpool/Ditfurt/MZ - Mit sanften, gleichmäßigen Bewegungen, aber auch mal plötzlich ausbrechend, scheint der kleine Tisch mit der runden Platte durch die Luft zu schweben. Zauberkünstler Dirk Losander, der den „fliegenden Tisch“ vor Jahrzehnten erfunden hat, begeistert die Zuschauer – selbst wenn sie die Illusion kennen, weil sie vom Fach sind. Er sei wirklich der „Meister der Schwebekunst“, sagt Steven Giese. Der Ditfurter hat erstmals an der „Blackpool Magic Convention“ (BMC) teilgenommen, dem größten Zauberkunst-Festival der Welt im englischen Blackpool. Und da kommt es eben vor, dass der weltbekannte Losander in Jeans und Strickjacke in einem Gang zu einem Saal steht und die Vorbeigehenden verblüfft.