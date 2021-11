Der Harz-Reformator

Gräfin Anna II. zu Stolberg erreichte für die Harzregion eine nachwirkende Bedeutung. Sie wurde am 5. November 1516 feierlich als 28. Äbtissin des Freiweltlichen Stiftes in Quedlin- burg eingeführt, übte dieses Amt insgesamt 58 Jahre aus und führte in dieser Zeit die lutherische Lehre in ihrem Amtsbereich ein. Dabei stand ihr ein glaubensfester Lutheraner der ersten Stunde zur Seite: Tilemann Plathner.

Er stammte wie die Äbtissin aus Stolberg, wurde vor 500 Jahren in Wittenberg zum Doktor der Theologie promoviert und sorgte in der Grafschaft Stolberg und im Freiweltlichen Stift von Quedlinburg für die umfassende Einführung der Reformation. Graf Botho III., dessen Sohn Wolfgang I. und Äbtissin Anna II. stützten sich bei der Einführung der Reformation auf Tilemann Plathner.

Strenggläubiger Katholik

Plathner wurde am 24. November 1490 in Stolberg im Harz geboren. Der Ort diente den Grafen von Stolberg als Residenzstadt für ihre Grafschaft. Zu dieser Zeit regierte Graf Heinrich XX., ein strenggläubiger Katholik, der in früherer Zeit sogar nach Jerusalem und Rom gepilgert war und als Vater von Graf Botho III. und Großvater der Gräfinnen Anna und Juliana überliefert ist. Graf Botho III. heiratete die reiche Erbtochter Anna von Königstein mit großen Besitzungen im Rheinland.

Anna und Juliana, die Töchter aus dieser Ehe, stiegen als Frauen in hohe Ämter auf. Anna wurde 28. Äbtissin in Quedlinburg. Ihre jüngere Schwester Juliana gedieh durch Verheiratung zur Stammmutter des bis heute regierenden Königshauses der Niederlande. Mittendrin Tilemann Plathner.

Sein Vater war Stolberger Ratsherr, schickte seinen Sohn nach dem heimischen Schulbesuch zum Theologiestudium nacheinander nach Leipzig und Erfurt, wo er sich mit Justus Jonas anfreundete, und freute sich über die Förderung durch den jungen Grafen Botho III., der den Jungtheologen sofort nach dem Studium zum Oberpfarrer in Stolberg erhob. Mehr noch. Der Graf diskutierte mit Plathner über die Neue Lehre, die von Wittenberg ausging, vertraute ihm die Erziehung seiner Kinder an und erlaubte seinen Aufenthalt mit den jungen Grafensöhnen Wolfgang sowie Ludwig in Wittenberg. Hier erschlossen sich die drei Stolberger das Luthertum. Und mehr.

Der Stolberger Oberpfarrer disputierte mit den Wittenberger Größen wie Philipp Melanchthon und seinem Studienfreund Justus Jonas, wurde zum Lizentiaten erhoben und am 14. Oktober 1521 zusammen mit Justus Jonas zum Doktor der Theologie promoviert. Parallel wurde Grafensohn Wolfgang ehrenhalber zum Universitätsrektor ernannt. Plathner fungierte kurzzeitig als Vizerektor.

Der Stempel für die Jahresmedaille, die das Stolberger Museum „Alte Münze“ Tilemann Plathner gewidmet hat. Foto: Rohland

Das waren Stolberger Glanzmonate in Wittenberg, die auch den Grafen Botho III. mit Stolz erfüllten. Doch der Stolberger Landesherr musste bei aller Sympathie für die Neue Lehre wie Tochter Anna II. in Quedlinburg Rücksicht auf die katholischen Lehnsherrn nehmen. So konnte sich das Luthertum in der Grafschaft Stolberg-Wernigerode und im Quedlinburger Stift, wo Äbtissin Anna ab 1516 regierte, nur schleichend ausbreiten.

Die ersten Jahre als Äbtissin verliefen völlig unspektakulär. Es war ein Dienst nach Vorschrift mit überlieferten Ritualen und vorgegebenen Grenzen, wobei es vor allem um die machtmäßige Balance mit dem Schutzvogt sowie der Stadt Quedlinburg ging und die Versorgung sowie Führung der Stiftsdamen.

Anna II. sammelte ihre Erfahrungen und hatte sich recht gut eingelebt, als die Reformation für Erschütterungen im bisherigen Machtgefüge Deutschlands sorgte, die auch den Burgberg von Quedlinburg erreichten, zumal Tilemann Plathner, zusammen mit anderen Gesinnungsfreunden wie Julius Spangenberg, auf die offizielle Einführung der lutherischen Lehre in der Grafschaft und im Freiweltlichen Stift drängte.

Dazu kam, dass Martin Luther am 20./21.April 1525 in Stolberg weilte, in der Martinskirche predigte und versuchte, die „Müntzerbewegung“ zu beruhigen. Doch schon zehn Tage später stürmten Stolberger Handwerker und Bergleute die Burg und forderten in 24 Artikeln „die Abwendung von übertriebenen Abgaben an Kirche und Grafschaft“. Nach der Schlacht bei Frankenhausen Mitte Mai 1525 rächte sich der Stolberger Graf an den Aufständischen aus Stolberg.

Heimliche Treffen

So kam die Ausbreitung der Reformation zeitweilig ins Stocken. Als die Mönche des Augustinerklosters und einzelne Pfarrer in Quedlinburg im Sinne Martin Luthers predigten, mussten sie auf Druck der Lehnsträger durch stramme Katholiken ersetzt werden. Die Lutheraner der Region mit Plathner und Spangenberg trafen sich heimlich. Erst nach dem Tod Bothos III. 1538 und des Herzogs Georg von Sachsen 1539 kam es in der Grafschaft und im Freiweltlichen Stift zum offenen Übertritt zur Reformation.

Jahresmedaille für Anna II., die von 1516 bis 1574 als Äbtissin in Quedlinburg gewirkt hat. Foto: Museum

Von den acht Söhnen des Grafen übernahm der lutherisch denkende älteste Sohn Wolfgang I., ein Zögling Plathners, die Regierung. Mit Folgen. Tilemann Plathner wirkte zunächst in der Grafschaft Stolberg als Reformator, wurde bei der „landesherrlichen Einführung“ von Melanchthon unterstützt, der nach Stolberg kam, und dann auf Äbtissin Annas Wunsch hin nach Quedlinburg ausgeliehen. Nun ging es Schlag auf Schlag.

Die katholischen Geistlichen wurden durch evangelische ersetzt. Zur Besoldung wurde der sogenannte „Gotteskasten“ eingerichtet. Der Klosterdienst in der Quedlinburger Stiftskirche wurde aufgehoben. Dazu führte Plathner auf Weisung der Äbtissin Anna II. im Bereich des Freiweltlichen Stiftes eine gründliche Visitation durch. Die überlieferten Protokolle dazu gelten bis heute als „wichtige Quellen zur Quedlinburgischen Reformationsgeschichte“. Die Äbtissin ging noch weiter. Sie legte zwei Quedlinburger Schulen zusammen, bildete damit ein neues Gymnasium und stellte dafür das vormalige Franziskanerkloster zur Verfügung. Das Freiweltliche Stift und die Stadt Quedlinburg kamen wie zuvor die Grafschaft Stolberg binnen kurzem voll auf Reformationskurs.

Neue Kirchenordnung

Nach der zeitweiligen Übernahme der brandenburgischen Kirchenordnung sorgte Plathner, der zudem als erster evangelischer Superintendent der Grafschaft von Stolberg-Wernigerode wirkte, 1549 mit einem Pfarrerkonvent für die Ausarbeitung einer neuen Kirchenordnung. Dazu gesellten sich weitere Veränderungen. Graf Wolfgang entwickelte parallel zur Einführung der Reformation die sogenannte „Harzlinie“ mit der Grafschaft Stolberg-Wernigerode und den Landesteilen von Hohnstein sowie Roßla. Sein Bruder Heinrich übernahm dagegen die „Rheinlinie“ mit Königstein.

Die Türme der Stiftskirche Foto: Archiv

Stolberg erlebte zudem Mitte des 16. Jahrhunderts noch einmal eine kurze Blüte des Silberbergbaus. Dabei entstand in der Niedergasse eine neue Münze, das heutige Heimatmuseum, und zahlreiche neue Fachwerkhäuser, die nach der jüngsten Sanierung einen touristischen Anziehungspunkt bilden.

Plathner fungierte bis zuletzt als Mittelpunkt des neuen Glaubens, verfasste gelehrte Kommentare, beriet weiter die Äbtissin und starb in hohem Ansehen als „Harz-Reformator“ am 6. November 1551 in Stolberg, ein Jahre vor Graf Wolfgang I. und 23 Jahre vor Äbtissin Anna II.