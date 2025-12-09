Besonderer Erinnerungsort im Harz Denkmalbrunnen friedliche Revolution: Spendenbereitschaft in Quedlinburg ungebrochen
Während die Bauarbeiten für das Denkmal „Brunnen Friedliche Revolution 1989–1990 Deutsche Einheit“ in Quedlinburg voranschreiten, fließen weiterhin Spenden in das Bürgerprojekt.
Quedlinburg/MZ. - Leitungen sind bereits umfangreich verlegt, und vor wenigen Tagen ist die Brunnenkammer in die Baugrube eingelassen worden, die neben der gesamten Technik auch einen Wassertank beinhaltet: Während die Arbeiten für das neue Denkmal „Brunnen friedliche Revolution 1989 – 1990 Deutsche Einheit“, das auf einer ehemaligen Grünfläche an der Carl-Ritter-Straße in Quedlinburg entsteht, vorangehen, ist die Bereitschaft, das Bürgerprojekt durch Spenden mitzutragen, ungebrochen.