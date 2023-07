Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ballenstedt/MZ - Mit einer Veranstaltung auf dem Rathausplatz Ballenstedt wollen Stadtrat und Stadt am Mittwoch, dem 5. Juli, ein Zeichen für den Erhalt des Standortes der Lungenklinik in Ballenstedt setzen. Die Aktion geht aus einer Anregung hervor, die Kurt Neumann, Vorsitzender der SPD/Grüne-Fraktion, in der Stadtratssitzung am Donnerstag gegeben hatte.