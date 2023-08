Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rübeland/MZ - Die Stimme zählt rückwärts: „Drei, zwei, eins, Zündung!“ Dann sind mehrere Explosionen zu hören. Nicht so dumpf wie bei einem illegalen Silvesterböller, sie klingen eher wie eine Gewehrsalve. Schwarzer Rauch steigt auf, Schnee wird gen Himmel gepustet. Dann fallen acht Bäume um. Ihre Stämme sind in etwa einem Meter Höhe kaputtgesprengt worden. Als sich der Rauch verzogen hat, liegen sie da − kreuz und quer am Hang verteilt, einige sind bis auf die Straße hinabgerutscht. Am Ende werden es 43 Bäume sein, meist Fichten. Mission erfüllt.