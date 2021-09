Das Städtebundtheater rückt seine Mitarbeiter ins „Rampenlicht“

Quedlinburg/MZ - Googeln geht ja immer, aber es geht nichts über ein persönliches Gespräch: Was die Gäste der ersten „Rampenlicht“-Veranstaltung des Nordharzer Städtebundtheaters am Montagabend über die beiden Neuzugänge Adam Szmidt und Frederik Reents im Quedlinburger Theatercafé erfahren haben, steht so auf keiner Internetseite.

In lockerer Plauderrunde mit den beiden Dramaturgen Marco Misgaiski und Rosmarie Vogtenhuber erzählen der Kapellmeister und der Schauspieler von ihren Wegen, die sie zur Kunst und schließlich ans Nordharzer Städtebundtheater geführt haben. Und während Reents schon als Drittklässler auf der Schultheaterbühne stand, hat es bei Szmidt etwas gedauert, auch wenn ihn die Musik dabei stets begleitet hat.

„Ich hatte den Wunsch, immer das zu machen, worauf ich Lust habe und wo ich etwas lernen kann“

„Ich hatte den Wunsch, immer das zu machen, worauf ich Lust habe und wo ich etwas lernen kann“, sagt der gebürtige Pole, der als Sechsjähriger nach Deutschland kam und mit Ende 20 für sich entschied, Dirigieren zu studieren. Das war in Graz. Auf verschiedenen Kontinenten hat er an sozialen Projekten gearbeitet, hat unter anderem in Kolumbien, Südafrika und Papua-Neuguinea gelebt, Lehramt und ein Semester Medizin studiert. Er spricht acht Sprachen: „Mit drei überlebe ich, mit fünf fühle ich mich ganz wohl“, sagt er bescheiden.

Im Quedlinburger Theatercafé stellt er sich dem Publikum mit einer kleinen Komposition von Chopin, einem Lied aus Papua-Neuguinea und einer, wie er sagt, „kolumbianischen Schnulze“ am Klavier singend vor.

„Dirigieren ist wie Tanzen, nur mit ganz vielen“

Szmidt hat seine Arbeit am Staatstheater Schwerin gegen die Stelle im Harz getauscht, weil er hier am Dirigentenpult stehen kann, klärt Misgaiski die Zuhörer auf. Seine erste Arbeit: Keine Oper, kein Ballett, sondern das Musical „Evita“ von Andrew Lloyd-Webber. „Dirigieren ist wie Tanzen, nur mit ganz vielen“, zitiert der Dirigent einen seiner Professoren an der Hochschule und macht deutlich, worauf es ihm ankommt: „Wenn wir auf der Bühne stehen, zeigen wir, wer wir sind. Wenn wir uns verstecken, funktioniert das nicht mehr“, sagt er über seine Arbeit, die Musiker im Orchester zusammenzuführen und die Noten auf dem Papier so klingen zu lassen, dass sie das Publikum berühren.

Klavier spielen kann auch Reents. Wirklich geübt hat er allerdings erst, als er begann, Filmmusik nachzuspielen, sagt er, denn da habe es dann auch Spaß gemacht. Und auch Reents hat bei sozialen Projekten für Kinder mitgearbeitet. Er hat Hamburg für ein festes Engagement im Harz hinter sich gelassen. „Ich hatte Quedlinburg nicht so auf dem Schirm“, gesteht er. „Ich finde es interessant, dass es hier ein so großes Mehrspartenhaus gibt.“

Er wolle Geschichten erzählen, sagt der Schauspieler, der seinen Einstand als Novize Adson im Mittelalterkrimi „Der Name der Rose“ in der Regie von Rosmarie Vogtenhuber gegeben hat und demnächst als Tambourmajor in deren Woyzeck-Inszenierung zu sehen ist.

Badener Land ist die Heimat

Vogtenhuber will von ihm wissen, an welchem Ort er gerne wäre. Reents kann das nicht wirklich festmachen, sagt, Irland fände er interessant. Die Dramaturgin kommt zu dem Schluss: „Wenn man gute Geschichten erzählen kann, kommt es nicht darauf an, ob das in Hamburg, München, Quedlinburg oder Irland ist.“

Auch das Publikum kann Fragen stellen, direkt oder sie auf einen Bierdeckel schreiben. So möchte jemand wissen, was für den weit gereisten Szmidt denn Zuhause bedeutet. Schlussendlich sei dies das Badener Land, antwortet der, denn da sei er groß geworden. Misgaiski gibt die Frage an Reents weiter. In Hannover sei er geboren, sagt der, aber Zuhause könne überall dort sein, wo er sich wohlfühle. Er sei nicht örtlich gebunden, sondern mache das eher an den Menschen fest, mit denen er zu tun habe.

Das nächste „Rampenlicht“ findet am 25. Oktober im Theatercafé Halberstadt statt. Zu Gast sind dann Sängerin Bénédicte Hilbert und der 1. Kapellmeister Fabrice Parmentier.