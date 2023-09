Viele Gäste kommen zur Frühstücks- oder Mittagspause in die Sportlerklause am Moorberg. Doch wegen einer Baustelle gibt es nun keine Zufahrt. Bleiben jetzt auch die Gäste aus?

Für Gäste gibt es wegen der Straßensperrung keine Zufahrt zur Sportlerklause am Moorberg in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - Montags bis freitags Punkt 7 Uhr öffnet Lutz Siebert die „Sportlerklause am Moorberg“. Dann gibt es hier, am Gernröder Weg in Quedlinburg, ein Frühstücksangebot, später Mittagessen. Vor allem sehr viele Handwerker nutzen das, fahren in ihren Pausen heran, erzählt Lutz Siebert, der etwa auch ältere Bürger mit Mittagessen versorgt, dieses ausliefert.